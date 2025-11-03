Россиян предупредили о схеме мошенничества с перевыпуском сим-карты

Мошенники начали чаще применять против россиян схемы с подменой номера телефона. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.

По его словам, злоумышленники стали придумывать более изощренные тактики, поскольку предыдущие россияне научились распознавать.

Одной из новых схем стал сим-своппинг. В этом случае заполучивший паспортные данные аферист приходит в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту на себя, благодаря чему получает с нее все данные.

Вторая распространившаяся схема связана со взломом аккаунта пользователя и взаимодействием с контактами от его лица.

«Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров нередка. Поэтому сложно распознать обман», — пояснил Коробченко.

Чтобы противодействовать аферистам, аналитик посоветовал установить четырехзначный пароль на сим-карту и запрет на ее перевыпуск через «Госуслуги».

Ранее Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенников с теплоснабжением. Преступники убеждают, что нужно срочно переоформить документы, иначе якобы отключат отопление.