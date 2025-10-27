Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенников с теплоснабжением

В Подмосковье раскрыли новую схему мошенничества. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области, злоумышленники звонят жителям и предлагают заключить договор на теплоснабжение.

Мошенники представляются сотрудниками тепловых компаний и убеждают, что нужно срочно переоформить документы, иначе якобы отключат отопление. Во время разговора они просят назвать паспортные данные, адрес, коды из СМС и другую личную информацию.

С помощью этих данных преступники могут оформить кредит, получить доступ к личным аккаунтам на «Госуслугах» и других сервисах или похитить деньги со счетов.

Жителей Подмосковья призывают быть внимательными и не сообщать личные данные неизвестным. При сомнениях необходимо самостоятельно перезвонить в свою управляющую или теплоснабжающую компанию по официальному номеру. Мингосуправления региона также рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».