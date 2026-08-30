Россиян предупредили о схеме мошенничества перед запуском цифрового рубля

Мошенники придумали схемы с цифровым рублем перед его запуском

Мошенники начали использовать предстоящий запуск цифрового рубля для обмана россиян и пытаются получить доступ к их деньгам и персональным данным. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

С 1 сентября системно значимые российские банки начнут предлагать клиентам открывать счета в цифровых рублях. На этом фоне злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков и предлагать гражданам якобы выгодные операции с новой формой национальной валюты.

Кучава уточнил, что цифровой рубль предназначен для платежей и переводов и не относится к инвестиционным инструментам. Поэтому предложения вложить деньги в цифровые рубли ради получения дохода могут свидетельствовать о мошенничестве.

«Сотрудники финансовых организаций не запрашивают данные по телефону. При любых подозрениях прекращайте разговор и перезванивайте в банк по номеру, указанному на обороте карты», — заявил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали подделывать письма от ФНС России.