Мошенники начали подделывать письма от ФНС России

Массовую рассылку писем от Федеральной налоговой службы России в мессенджерах, СМС-сообщениях и электронной почте устроили мошенники. Так они распространяют фишинговую ссылку на вредоносную программу, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Мошенники отправляют россиянам сообщения и письма, в которых сообщают задолженности, необходимости предоставить документы или подать декларацию. Машаров заявил, что к посланиям прикладывают ссылку на фишинговый сайт.

«При переходе по ссылке на устройство скачивается вредоносное программное обеспечение, которое получает доступ к личным и банковским данным гражданина», — предупредил он.

Ранее в Калининграде пенсионер отдал мошенникам пять миллионов рублей. Он думал, что положил деньги на безопасный счет.