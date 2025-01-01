Россиян предупредили о «сезоне охоты» у мошенников

В период новогодних каникул мошенники открывают «сезон охоты» на граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил веб-разработчик Константин Горбунов.

По его словам, это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах.

«У мошенников в период новогодних каникул начинается „сезон охоты“, потому что пользовательская активность в онлайн-магазинах значительно увеличивается», — пояснил собеседник агентства.

Горбунов отметил, что скам-платформы по инвестициям стали одними из наиболее популярных способов финансового мошенничества в праздничный период. Злоумышленники обещают жертвам большие проценты, которые гораздо выше, чем банковские.

«В какой-то момент платформа закрывается, после чего люди теряют все вложенные средства. Лучше подобных платформ избегать, особенно если их рекламируют малоизвестные финансовые организации», — сказал веб-разработчик.

Ране стало известно, что сумма в 180 миллионов рублей стала самым большим переводом мошенникам в 2024 году, писал RT.