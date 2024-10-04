Многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах предложили ввести в России

Shot: ГД рассмотрит идею о 10-миллионых штрафах за рекламу на прицепах

В России предложили ввести штрафы в размере 10 миллионов рублей за рекламу на прицепах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В Государственную думу поступило обращение с идеей о поправках в закон о рекламе. Россияне стали массово жаловаться на надоедливую рекламу на прицепах, которые, ко всему прочему, занимают бесплатные места на парковке. Большинство таких обращений поступило от москвичей.

Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) предложили проработать систему запретов, за нарушение которых владельцы рекламных агентств и прицепов будут платить штрафы до 10 миллионов рублей.

«Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и им периодически меняют дислокацию», — отметили авторы поста.

Ранее в московское областное УФАС поступило обращение о распространении листовок по почтовым ящикам многоквартирного дома с рекламой услуг по подтверждению соответствия приборов учета горячей и холодной воды. В отношении распространителя завели дело по статье о рекламе.