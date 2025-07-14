Сервис «Сравни»: с начала года стоимость квартир в российских новостройках увеличилась в среднем на 7-9%

С начала 2025 года стоимость квартир в российских новостройках увеличилась в среднем на 7—9%, а на вторичном рынке — на 4—6%. Эксперты отмечают, что по сравнению с показателями прошлого года рост цен на недвижимость в стране замедлился. За первые шесть месяцев 2025 года рост цен на недвижимость в России значительно замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом RT рассказали в сервисе «Сравни».

«За первое полугодие жилье на первичном рынке подорожало в среднем на 7—9%, а на вторичном — на 4—6%. Для сравнения, годом ранее рост цен достигал двузначных значений: до 15% на новостройки и до 12% на вторичку. Сейчас темпы удорожания снизились, поскольку на рынке ощущается охлаждение покупательного спроса», — отметил эксперт «Сравни» Алексей Лоссан.

Аналогичный тренд фиксируют и специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги». По данным компании, с начала текущего года средняя стоимость нового жилья в стране увеличилась примерно на 4%, что почти в пять раз ниже, чем в первой половине 2024 года.

«В аналогичном периоде прошлого года цены выросли на 18%. Во многом это было связано с повышением спроса на недвижимость в преддверии существенного изменения условий льготной ипотеки», — объяснил директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков.

Ранее в России действовала программа массовой льготной ипотеки, которая позволяла всем жителям страны оформить жилищный кредит под низкий процент. Власти запустили этот механизм еще в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Однако в результате с 1 июля 2024 года правительство решило свернуть льготную ипотеку для всех граждан и сохранить только адресные меры поддержки.