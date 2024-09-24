Картель на сотни миллионов рублей в сфере ЖКХ выявили в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в России в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уточнила, что на торгах в сговоре участвовали компании ООО «Фрегат», ООО «Экосервис», ООО «Вавилон», ООО «Новэко», ООО «Квадрат» и ООО «Виват». Всех их заподозрили в нарушении принципов рыночной конкуренции.

Указанные организации участвовали в торгах на территории Республики Марий Эл, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов с целью заключения крупных государственных контрактов. Реализация плана картеля состоялась в ходе не менее 31 закупочной процедуры, среди них — участие в национальном проекте «Жилье и городская среда».

ФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства, компаниям грозят крупные оборотные штрафы.

Ранее служба выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».