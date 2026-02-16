Россиян предупредили о риске лишиться работы из-за ворчания

Юрист Екатерина Нечаева предупредила, что конфликтное поведение сотрудника может привести к дисциплинарным мерам вплоть до увольнения. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Абзац» .

«Пока он ворчит, он не выполняет свои трудовые функции. Это нарушение трудовой дисциплины», — пояснила юрист.

По ее словам, важно различать характер недовольства: конструктивные замечания и рабочие предложения могут быть полезны для компании. Но постоянное ворчание и скандалы отвлекают и мешают работе.

В подобных случаях работодатель вправе применить дисциплинарные меры — сначала замечание, затем выговор, а при повторных нарушениях — увольнение.

Нечаева ранее отмечала, что аналогичные последствия возможны за любое поведение, срывающее рабочий процесс — например, громкий смех или шум, если они мешают работе коллектива.