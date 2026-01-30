Юрист Нечаева допустила возможность увольнения за громкий смех на работе

Громкий смех может стать поводом для дисциплинарного взыскания и даже увольнения, если он нарушает трудовую дисциплину и мешает рабочему процессу. Об этом «Абзацу» сообщила юрист Екатерина Нечаева.

Специалист подчеркнула, что в некоторых организациях, где требуется тишина для работы с важными документами, громкий смех может быть расценен как нарушение.

«Человек, который начнет шуметь, может сорвать рабочий процесс. Это не только нарушение трудовой дисциплины, но и срыв деятельности предприятия», — объяснила эксперт.

По ее словам, излишний и нарочито громкий смех может негативно сказаться на имидже компании, особенно если в офис приходят клиенты.