Россиян предупредили о риске блокировки сим-карты

Доцент Леонова: бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера

Долгое бездействие по сим-карте рискует привести к блокировке номера и продаже другому абоненту. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если абонент более шести месяцев не пользовался услугами. Однако у разных операторов эти сроки могут отличаться — от трех месяцев до полугода.

«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне нет запрета на продажу номера», — отметила Леонова.

Если номер привязан к Госуслугам или банкам, доступ к ним может быть потерян. Восстановить номер возможно через оператора связи, если его еще не продали.

Если это невозможно, придется идти в МФЦ или банк для смены номера. Леонова призвала не сообщать PIN-коды в ходе восстановления — это частая уловка мошенников.

Ранее в Совфеде россиян предупредили о мошенниках, покупающих чужие сим-карты.