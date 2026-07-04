Россиян предупредили о рисках вредоносных компонентов в подержанных смартфонах

При покупке подержанных смартфонов россияне могут столкнуться с различными рисками — от скрытых дефектов до утечки данных. Общественный деятель Игорь Бедеров рассказал RT , что даже после сброса до заводских настроек в смартфоне могут остаться миниатюры изображений, части переписок, геолокационные данные и голосовые сообщения.

Он пояснил, что флеш-память современных устройств не форматируется полностью при сбросе настроек. Операционная система помечает область памяти как свободную для записи, но данные остаются на месте, пока не будет зафиксирована новая информация, написал Infox.ru.

По словам Бедерова, это делает подержанные смартфоны уязвимыми к перепрошивке на версию с вредоносными компонентами, такими как банковские трояны или шпионские программы. Особенно это касается устройств на Android с разблокированным загрузчиком.

Эксперт рекомендовал при покупке б/у смартфона проверить переход в режим Fastboot или Download Mode. Если загрузчик открыт, это может указывать на вмешательство в систему. Также стоит сверить номер на корпусе с информацией в настройках устройства и проверить IMEI в открытых реестрах на предмет кражи.

Если телефон предлагается как новый, но гарантийный срок по информации от производителя истек, это может быть признаком мошенничества. Кроме того, стоит обратить внимание на зарядное устройство и кабель: если они не оригинальные или повреждены, это может говорить о том, что устройство использовалось долго или с низкокачественной техникой.