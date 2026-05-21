Россиян предупредили о рисках при использовании умного лотка для кошек

Умные лотки без наполнителя могут нарушить природный инстинкт кошек, которым нужно закапывать свои следы. Об этом ТАСС рассказала руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева.

«В природе кошка должна выкопать ямку, сделать дела и закопать их. Это базовый инстинкт безопасности, который обусловлен необходимостью спрятать свой запах от хищников», — объяснила она.

Нуриева добавила, что кошка, лишенная возможности копать, может найти альтернативу — цветы в горшке или постель хозяина. Если животное сходило в туалет в неположенном месте, не стоит его ругать и тыкать носом. Просто кошка не способна связать то, что она сходила по нужде на ковер, поэтому ее теперь наказывают.

Эксперт предупредила, что домашний питомец придет к другому выводу — хозяин злится, когда видит следы ее жизнедеятельности. Это может привести к тому, что кошка начнет ходить в туалет, например, под кровать или за диван.

Нуриева посоветовала поставить для кошки большой лоток в спокойном месте и засыпать в него мелкий наполнитель. Если питомец промахнулся с туалетом, то не ругать его, а мягко подталкивать в нужном направлении.

