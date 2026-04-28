Ветеринар Зуева назвала агрессию и изоляцию признаками депрессии у кошек

Ветеринар и кандидат биологических наук Наталья Зуева рассказала «Абзацу» , какие признаки могут указывать на депрессию у кошек.

Среди основных симптомов специалист выделила хождение в туалет в неположенном месте, проявление агрессии, навязчивое поведение или, наоборот, избегание общения. К тревожным сигналам также относятся постоянное мяуканье, отказ от еды и потеря интереса к игрушкам.

По словам эксперта, среди возможных причин стресса — шумный ремонт, приезд гостей или появление нового животного в доме. Зуева рекомендовала по возможности устранить источник тревожности.