Россиян предупредили о рисках отправки закрашенных фото банковских карт

В МВД предупредили, что закрашивание данных на фотографиях банковских карт с помощью встроенных редакторов не гарантирует их полного удаления. Об этом сообщили в телеграм-канале киберполиции России.

«Многие уверены в том, что если „закрасить“ данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить», — пояснили в ведомстве.

Специалисты назвали три основные причины. Во-первых, не все инструменты рисования дают стопроцентную непрозрачность.

Во-вторых, размытие не удаляет информацию, а лишь изменяет ее — в открытом доступе существуют алгоритмы, позволяющие частично восстановить текст.

В-третьих, некоторые приложения сохраняют промежуточные версии изображений, откуда можно извлечь исходные данные.

Особенно высоки риски, если текст на снимке крупный и контрастный. Полной гарантии восстановления нет, но злоумышленники могут воспользоваться даже частично сохранившейся информацией.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-шопинга, чтобы защититься от мошенников.