Доцент Щербаченко посоветовал иметь отдельную банковскую карту для онлайн-шопинга, чтобы защититься от мошенников

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью News.ru поделился советами, как обезопасить себя от мошенников при совершении покупок в интернете. Он порекомендовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-шопинга и хранить на ней ограниченную сумму денег.

Эксперт предупредил, что мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками.

«Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете», — привел слова Щербаченко сайт «Известия».

Он также подчеркнул важность проверки адресной строки сайта и наличия защищенного соединения при вводе данных банковской карты. Кроме того, эксперт посоветовал проверять информацию о магазине, наличие контактных данных компании и ИНН, который можно проверить через сайт ФНС.