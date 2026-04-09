Россиян предупредили о рисках из-за переводов от посторонних

Неожиданный перевод от незнакомого человека может привести к блокировке счета, проблемам с налоговой и даже подозрениям в участии в мошеннической схеме. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

«Если на ваш счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки», — сказал адвокат.

Одна из главных опасностей заключается в том, что владелец карты мог невольно стать участником дропперской схемы. Григориади напомнил, что закон предусматривает уголовную ответственность за такие действия. Если человек передавал карту за вознаграждение или переводил дальше чужие деньги, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Еще одним последствием может стать блокировка счета. Адвокат объяснил, что банки стали внимательнее отслеживать подозрительные операции, в том числе поступления от незнакомых людей с последующим быстрым переводом средств дальше.

Кроме того, регулярные переводы от разных физлиц налоговая может счесть доходом от незарегистрированной деятельности. В таком случае человеку грозят доначисление налога, пени и штрафы.

Григориади посоветовал не принимать деньги от посторонних, а при ошибочном переводе сразу обращаться в банк для возврата. Тем, кто регулярно получает оплату от разных людей, он рекомендовал оформить самозанятость.

Ранее юрист посоветовал россиянам самостоятельно усилить защиту своего онлайн-банка. Одной из основных мер является включение обязательного подтверждения каждой финансовой операции паролем или биометрией.