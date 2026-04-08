Юрист Силаев рассказал, как усилить защиту мобильного банка

Мобильные банковские приложения часто ориентированы на удобство, а не на безопасность, поэтому пользователям следует самостоятельно усилить контроль над своими финансами. Об этом сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в интервью Life.ru .

Одной из основных мер защиты является включение обязательного подтверждения каждой финансовой операции паролем или биометрией, написало URA.RU.

«Такая настройка исключает проведение платежей и переводов без дополнительной проверки и обеспечивает постоянный контроль над всеми списаниями со счета», — отметил эксперт.

Силаев также порекомендовал привязать банковский счет к конкретному устройству. В таком случае система будет сверять уникальный идентификатор телефона, и при попытке войти в приложение с другого гаджета доступ будет закрыт. Кроме того, можно ограничить сумму для быстрых переводов по номеру телефона или полностью отключить эту опцию, оставив возможность переводить деньги только по полным реквизитам.

Также для повышения безопасности можно использовать геолокацию, чтобы отслеживать подозрительные действия. Приложение запоминает места, откуда пользователь обычно заходит в систему, и может заблокировать операцию, если она совершается из необычного региона. Для расчетов в интернете специалист рекомендует заводить виртуальные карты с отдельными лимитами, которые можно закрыть в любой момент, не трогая основную карту.