Россиян предупредили о рисках использования бесплатных сетей Wi-Fi

Мошенники могут с помощью бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах похищать персональные данные и красть доступ к аккаунтам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве объяснили, что бесплатные точки Wi-Fi в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах могут представлять угрозу. С помощью них преступники могут перехватывать передаваемые данные, получать доступ к учетным записям, распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию.

Для этого злоумышленники создают фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, в результате трафик проходит через оборудование мошенников. В полиции добавили, что опасность могут представлять и специальные порталы авторизации в публичных сетях.

Ранее аферисты стали красть личные данные и деньги россиян через фейковое приложение с расположением АЗС. В МВД посоветовали скачивать сервисы только из официальных магазинов.