Мошенники стали красть деньги через фейковые приложения о расположении АЗС

Аферисты распространяют в Сети фейковое приложение с расположением АЗС и крадут через него личные данные и деньги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

После того, как пользователь скачивает такое приложение на смартфон, устанавливается вредоносное ПО. Вирус предоставляет злоумышленникам доступ к устройству, а те в свою очередь крадут персональные данные и деньги.

Правоохранители призвали россиян скачивать приложения только из официальных магазинов, а не через поисковую систему.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты стали через мессенджеры и игровые чаты заставлять детей выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными. После этого мошенники шантажируют юных пользователей.