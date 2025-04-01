Россиян предупредили о рисках ареста в Турции

Туристам из России посоветовали воздержаться от поездок в Анталью из-за риска попасть под арест во время массовых протестов в Турции. Об этом сообщил «Царьград» .

Опрошенные телеканалом отраслевые специалисты предупредили, что россияне могут случайно оказаться в эпицентре столкновений и получить реальные тюремные сроки. Протесты в Турции продолжаются больше десяти дней.

Специалисты посоветовали россиянам, уже находящимся на турецких курортах, не выходить за пределы своих гостиниц, чтобы не оказаться в опасной ситуации и избежать риска задержания. В крупных городах, таких как Анталия или Стамбул, рекомендуется придерживаться туристических зон.

Демонстрации начались в Турции 19 марта сразу после ареста мэра Стамбула и главного противника нынешнего президента Турции Рэджепа Эрдогана Экрема Имамоглу. Вместе с ним задержали и несколько десятков сторонников по подозрению в коррупции.

Власти отреагировали на акции протеста массовыми задержаниями. С момента начала протестов полиция задержала почти две тысячи человек. Для 74 из них прокуратура уже запросила реальные тюремные сроки.