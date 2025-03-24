Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов
Ерликая: в Турции задержали 1,1 тысячи протестующих, пострадали 123 полицейских
Турецкие полицейские с 19 марта задержали свыше 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране, ранения получили 123 правоохранителя. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
«В ходе незаконных акций в период с 19 по 23 марта задержали 1133 подозреваемых среди них есть причастные к 12 различными террористическим организациям. Ранения на демонстрациях получили 123 полицейских», — написал он.
Ерликая добавил, что у протестующих конфисковали камни, ножи, топоры, файеры, кислоту и коктейли Молотова.
С прошлой недели на площади Сарачхане в Стамбуле продолжаются протесты в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Суд арестовал его в рамках расследования дела о терроризме.
Ранее арестованного Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула.