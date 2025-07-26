Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от «Госуслуг»

Мошенники пытаются замаскировать фейковые письма под рассылку от «Госуслуг». В письме может сообщаться о входе с подозрительного местоположения. Как не попасться на уловку, рассказал директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский в беседе с РИА «Новости» .

Выглядят письма правдоподобно — в сообщении указываются детали, например, дата, время, IP, браузер. Важно, что внизу такого письма есть телефон якобы поддержки.

Если пользователь звонит на него, то мошенники начинают уточнять данные и просят код из СМС, в замен получая доступ к аккаунту.

Бориславский отмечает, что рассылки обычно приходят не на привязанный адрес, может быть перепутана фамилия. Однако люди пугаются, не вникают в детали и делают все, что им говорят.

Эксперт советует игнорировать такие письма, помечать их как спам и ни в коем случае не звонить по указанным номерам, а информацию о входах искать через официальный сайт.

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