Куратор «Мошеловки» Храпунова предупредила о схеме обмана со звонком из «приемной комиссии»
Куратор платформы народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала радиостанции Sputnik о новых схемах обмана абитуриентов в 2025 году.
По словам эксперта, злоумышленники создают поддельные сайты вузов, рассылают вредоносные ссылки и собирают персональные данные для будущих дипфейков.
«В этом году, в принципе, гораздо больше атак на детей и подростков», — заявила специалист.
Она объяснила, что мошенники могут звонить вслепую, представляясь сотрудниками приемной комиссии, и предлагать перейти по ссылке. На поддельном сайте ребенка просят ввести личные данные для получения преференций, но так делать нельзя, иначе злоумышленники украдут персональную информацию.