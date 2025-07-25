Куратор «Мошеловки» Храпунова предупредила о схеме обмана со звонком из «приемной комиссии»

Куратор платформы народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала радиостанции Sputnik о новых схемах обмана абитуриентов в 2025 году.

По словам эксперта, злоумышленники создают поддельные сайты вузов, рассылают вредоносные ссылки и собирают персональные данные для будущих дипфейков.

«В этом году, в принципе, гораздо больше атак на детей и подростков», — заявила специалист.

Она объяснила, что мошенники могут звонить вслепую, представляясь сотрудниками приемной комиссии, и предлагать перейти по ссылке. На поддельном сайте ребенка просят ввести личные данные для получения преференций, но так делать нельзя, иначе злоумышленники украдут персональную информацию.