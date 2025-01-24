Россиян предупредили о распространении в Telegram опасного вируса

Троян в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлен получатель файла, стали рассылать мошенники в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники рассылают вредоносные файлы в сообщениях, начинающихся со слов «Это ты на видео?». Кроме того, слово «видео» в разных вариантах может быть использовано в названии прикрепленного файла.

«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере», — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, таким способом мошенники пытаются получить доступ к платежным и персональным данным человека. Полицейские предупреждают, что открывать неизвестные файлы, от кого бы вы не получили сообщение, небезопасно.

Ранее специалисты ВТБ выделили четыре самых популярных способа мошенничества. Среди них — ложные сообщения, поддельные сайты и программы со скидками, поздравления и красивые обои для мобильных устройств с вирусами.