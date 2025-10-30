Россиян предупредили о преступных группировках, действующих в сфере недвижимости

Эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб в интервью «Ридусу» выразила обеспокоенность по поводу деятельности преступных группировок, действующих в сфере недвижимости. Она подчеркнула, что мошенники часто используют пожилых людей, втягивая их в схемы продажи квартир, которые затем регистрируются у своих «специальных» нотариусов и агентов по недвижимости.

Дуб отметила, что такие преступные сообщества должны нести уголовную ответственность, так как они осознанно участвуют в сделках, нарушающих права пожилых людей. Она привела примеры, когда пенсионеры становились жертвами угроз и шантажа, что вынудило их передать имущество мошенникам.

Такие действия наносят двойной вред: сначала пенсионеру, который теряет собственное жилье, а затем и покупателю, который оказывается без денег и квартиры. В результате судебной практики суды обычно встают на сторону пожилых людей, аннулируя незаконные сделки, что приводит к значительным юридическим и финансовым осложнениям для добросовестных покупателей.