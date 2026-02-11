Россиян предупредили о появлении фейковых сайтов известных интернет-магазинов перед праздниками

Руководитель проектов в компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин поделился с RT информацией о том, какие мошеннические схемы становятся особенно популярны в преддверии праздников.

Эксперт рассказал, что мошенники могут представиться службой доставки или интернет-магазином и сообщить потенциальной жертве об уже оплаченной доставке цветов или подарков. Для получения посылки они просят назвать код из SMS.

Воронин отметил, что распространены и другие схемы, например, мошенничество на сайтах знакомств. Потенциальным жертвам предлагают сходить в театр или кино и присылают фишинговую ссылку на оплату билетов.

Кроме того, перед праздниками могут появляться фейковые сайты известных интернет-магазинов или несуществующих торговых площадок, предлагающих товары по сильно заниженным ценам.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо помнить о таких признаках обмана, как просьбы сообщить код, подозрительные сайты и слишком большие скидки, подчеркнул собеседник.