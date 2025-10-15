Россиян предупредили о переходе погоды в зимний режим

Вильфанд: теплой погоды в России в этом году больше не будет

Погода в России переходит в зимний режим, комфортных температур осенью не будет даже в южных регионах. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно», — отметил он.

По словам специалиста, в Крыму и Краснодарском крае температура доходит максимум до +16 — +18 градусов в послеполуденные полуденные часы. Вильфанд добавил, что единственным регионом, где фиксировали такие показатели, оставался Приморский край. Даже там температура в ближайшие дни сильно понизится, подчеркнул он.

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье», — уточнил синоптик.

