Психолог Ланг рекомендовал сфокусироваться на позитивных сторонах осени для борьбы с хандрой

Смена сезона может вызвать ухудшение настроения из-за негативной реакции на погодные изменения. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг в интервью aif.ru .

«Все мы часть природы. И когда идет перестройка атмосферного давления, меняется погода, мы на это реагируем. При этом очень важно, как человек психологически подкрепляет себя установками осенью», — подчеркнул он.

Некоторые люди видят в осени новые возможности для работы и развлечений, в то время как другие фокусируются на отрицательных сторонах сезона.

Психолог рекомендовал поддерживать позитивные мысли, чтобы сохранить продуктивность и хорошее самочувствие. Осень — отличное время для работы, саморазвития, продвижения по карьерной лестнице, подчеркнул Ланг.