Россиян предупредили о парфюме, пахнущем мочой и потом

В жаркое время летучесть компонентов парфюма повышается, привычный аромат может ощущаться не только сильнее, но и в искаженном виде. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Института клинической медицины Пироговского университета Евгений Таратухин.

По его словам, летом не стоит использовать мускусные, удовые, сандаловые, амбровые и кожаные ароматы.

«Пот — вода, содержащая много веществ: не только минералы, но и продукты обмена, жирные кислоты. Все это смешивается с запахом парфюма. Какое получится сочетание — вопрос индивидуальный. Запах пота можно спрятать — помогают свежие ароматы, фужерные, цитрусовые и акватические», — сказал врач.

Таратухин посоветовал остерегаться использования современных амбродревесных духов.

«Там вещества наподобие амброценида, которые и так многим напоминают пот и мочу, в жару точно будут вонять», — объяснил он.

Ранее биолог Роман Опарин посоветовал использовать летом свежий или цитрусовый парфюм.