Биолог Опарин посоветовал использовать летом свежий или цитрусовый парфюм

Летом лучше избегать тяжелого шлейфого парфюма с плотными базами. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Он посоветовал сделать выбор в пользу более легких ароматов. В частности, подойдут нотки цитруса или фруктов. Также хорошим выбором будет цветочный парфюм.

«Нередко в летних парфюмах можно обнаружить морские ноты или ноты, напоминающие о тропических островах», — отметил эксперт.

Она также посоветовал отказаться летом от слишком нежных и сладких ароматов. Они подойдут для более прохладного времени.

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