Москвичей предупредили о визитах прикидывающихся коммунальщиками мошенников

Коммунальные службы Москвы не проводят обходы квартир или плановые проверки без предупреждения в период новогодних праздников. Но под видом сотрудников организаций к горожанам могут прийти мошенники. С таким предупреждением выступил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что злоумышленники выбирают в качестве жертв пожилых горожан, которым предлагают услуги по замене счетчиков или проверку газовых плит. В ходе обработки пострадавшим выставляют огромные счета или принуждают купить непроверенное оборудование по завышенной цене.

«Коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, а время приезда обязательно согласовывается», — привела заявление Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра столицы призвал горожан к повышенной бдительности. Он добавил, что вся информация о проверках коммунального оборудования доступна на информационных стендах подъездов и на сайтах инженерных компаний.

В случае внезапного визита неизвестных, представившихся коммунальщиками, сначала лучше связаться с аварийными службами, чтобы подтвердить их полномочия.

Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом провайдеров с предложением переоформления тарифов домашнего интернета. Таким образом они собирают личные данные граждан.