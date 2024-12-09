Россиян предупредили о новом виде мошенничества с вакансиями в крупных компаниях

ЦБ: мошенники начали размещать в Сети объявления о вакансиях в крупных компаниях

Мошенники стали публиковать в Сети объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях и государственных организациях. Под видом трудоустройства или стажировки аферисты выманивают у россиян банковские данные, сообщила пресс-служба ЦБ.

Сначала мошенники просят потенциальных жертв заполнить анкету, а затем приглашают их на собеседование. Под разными предлогами они уверяют, что встретиться в офисе невозможно, поэтому проводят беседу дистанционно.

«Там они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы человек ничего не заподозрил», — отметили в Центробанке.

В итоге злоумышленники убеждают перевести им деньги якобы для подписания трудового договора. В ЦБ предупредили, что настоящие работодатели не собирают банковские данные, не требуют отправлять им средства и не запрашивают финансовые документы.

Также в пресс-службе рекомендовали проверять информацию о вакансиях и стажировках на официальных сайтах и специализированных ресурсах.

Ранее в ФСБ рассказали об участившихся случаях телефонного мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками различных ведомств и под разными предлогами вымогают деньги.