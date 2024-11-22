Эксперт по безопасности Татаринов назвал правило нулевого доверия главным способом защиты от взломов в Telegram

Мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана, однако нет универсального средства защиты от разнообразия действующих и будущих атак. Минимизировать риски взлома и утечки данных в Telegram поможет правило нулевого доверия, рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в эфире «Радио 1».
Он отметил, что важно настороженно относиться не только к незнакомым ссылкам, но и к аккаунтам. Сейчас злоумышленники научились создавать полную копию страницы, делая слепок цифрового профиля конкретного человека. Для этого аферистам не требуется взламывать аккаунт, передают «Известия».
Татаринов посоветовал не принимать поспешных решений при общении в Сети, а также заранее договориться с людьми о кодовом слове во время личной встречи.
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