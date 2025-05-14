Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью доставки товаров

Мошенники стали звонить жителям России от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом заказанные товары, но требуют при этом код из смс, номер ИНН или СНИЛС. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt Дарья Верестникова.

«В последнее время популярность набирает схема, когда звонят якобы из пункта выдачи заказов и предлагают доставить на дом товары. Правда, для оформления необходимо предоставить персональные данные: ИНН, СНИЛС или даже код из СМС», — сказала она.

После того, как пользователь пообщается с якобы сотрудником ПВЗ и передаст ему данные «для доставки», жертве звонит «товарищ майор» с сообщением про взлом «Госуслуг». Он убеждает клиента, что его средства в опасности, поэтому нужно срочно их отдать наличными в руки сотрудников полиции или перевести на специальный счёт.

Ранее жительница Пензы стала жертвой мошенников во время покупки автозапчастей.