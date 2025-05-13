УМВД: пензячка стала жертвой мошенников во время покупки автозапчастей

В УМВД сообщили о случае мошенничества в Пензе. Жертвой стала 34-летняя местная жительница, которая хотела купить автозапчасти, написала «Пенза-пресс» .

Она нашла в интернете объявление и договорилась о покупке на сумму 585 тысяч рублей. По телефону неизвестный предложил перевести деньги через мобильное приложение на посторонний счет. Женщина так и сделала, но товар не получила. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители начали расследование и устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы. Полиция призывает быть бдительными и не доверять незнакомцам.