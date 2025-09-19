Россиян предупредили о новом порядке взыскания долгов

С 1 ноября в России начинает действовать новый внесудебный порядок взыскания с граждан неоспариваемых налоговых долгов. Об этом агентству « Прайм » сообщила доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, новация физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по страховым взносам, сборам, налогам, пени и штрафам.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться в отношении задолженности, в отношении которой нет споров», — объяснила она.

В течение полугода со дня истечения срока уплаты налоговый орган может принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом на портале Госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика или заказным письмом

До взыскания в любой момент можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав жалобу или заявление на перерасчет. Леонова считает, что новый порядок ускорит процесс взыскания долгов и разгрузит судебную систему.

