На «Госуслуги» предложили добавить «Кнопку безопасности»

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, упрощающий вызов экстренных служб через портал «Госуслуги». Инициатива предполагает размещение на главной странице сервиса специальной «Кнопки безопасности», которая позволит оперативно сообщать о ЧС, терактах или других угрозах. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Депутаты предложили сделать «Кнопку безопасности» частью системы 112, при этом она не будет предполагать непосредственный вызов службы помощи, а станет механизмом оперативного оповещения об экстренной ситуации.

«Необходимость данной инициативы определяется возникшей проблемой террористических действий на территории России, осуществляемых украинской стороной. Такие экстренные происшествия требуют оперативного реагирования, что возможно обеспечить путем совершенствования существующей системы вызова экстренных оперативных служб», — отметили в документе.

Также решение станет удобным для россиян: более 94 миллиона пользователей «Госуслуг» смогут быстро оповестить службы, особенно если приложение установлено на смартфоне.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили создать новую систему детских сберегательных счетов. Речь идет о единовременном перечислении 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного.