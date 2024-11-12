Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на госсервисах

Мошенники придумали новую схему для взлома госсервисов — они перезванивают россиянам от лица госслужащих после первой неудачной попытки обмана и предлагают восстановить доступ к учетной записи. Об этом «Известиям» рассказал старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, преступники уведомляют своих жертв о наличии заказного письма от госслужб и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление. Для оформления заявки они просят назвать проверочный код, после чего большинство людей распознают в собеседнике мошенника и отключаются.

Эксперт обратил внимание, что после этого злоумышленники снова связываются со своими жертвами, но уже убеждают их, что прежде ему звонили аферисты, которым удалось взломать аккаунт.

«По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными», — подчеркнул Чугунов.

В итоге из-за взлома личного кабинета пользователь может потерять доступ к банковским приложениям, и злоумышленники получают возможность вывести деньги с его счетов.

Ранее Telegram-канал Mash предупредил, что мошенники могут звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp.