Россиян предупредили о новой схеме обмана в Telegram

МВД выявило появление новой схемы обмана пользователей в Telegram с сообщениями от якобы службы поддержки мессенджера в секретном чате. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Правоохранители уточнили, что аферисты создают секретный чат и имитируют в нем уведомления от якобы поддержки мессенджера. В них мошенники просят перейти для подтверждения аутентификации по ссылке под предлогом входа в аккаунт с неизвестного устройства.

В МВД отметили, официальные уведомления от Telegram приходят не в секретных чатах, а в верифицированном аккаунте мессенджера. Пользователей призвали не переходить по ссылкам в подобных сообщениях и тем более не вводить там свои персональные данные.

Ранее стало известно, что аферисты придумали выманивать коды из СМС под предлогом вызова в суд.