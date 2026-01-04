Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp

Немкин: мошенники начали отправлять в WhatsApp уведомления о верификации

Телефонные аферисты придумали новую схему обмана в WhatsApp* под предлогом установки обновлений или необходимости якобы верификации аккаунта. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники эксплуатируют страх лишиться доступа к общению и данным.

«На практике это приводит к краже аккаунтов, доступу к контактам, в ряде случаев — к финансовым потерям», — объяснил парламентарий.

Немкин напомнил, что WhatsApp* стал удобной средой для мошенников из-за отсутствия прозрачных механизмов взаимодействия с госструктурами.

«В отличие от российских платформ, где выстроены каналы профилактики и реагирования, интересы пользователей не в приоритете», — добавил он.

Ранее в МВД определили ключевые фразы мошенников, выманивающих код от портала «Госуслуг».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.