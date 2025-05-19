Россиян предупредили о новой схеме мошенников через вакансии в Telegram

Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, для того чтобы завладеть личными данными пользователей. Об этом сообщили РИА «Новости» в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что вакансии аферистов в анонимных группах выглядят следующим образом: «Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта)… проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день».

Когда пользователь откликнулся на «вакансию», ему сообщают, что набор закончен. Тут же он получает предложение заняться инвестициями. После этого человека направляют на фишинговый ресурс или передают его номер в мошеннический кол-центр.

В управлении напомнили, что крупные компании обычно публикуют информацию о вакансиях на ресурсах со ссылкой на свой официальный сайт для последующего личного собеседования.

Злоумышленники все чаще проявляют изощренность в своих схемах. Ранее стало известно о мошеннических звонках жителям Москвы якобы от имени поликлиники.