Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram через фейковый канал WB

Мошенники начали предлагать пользователям подписаться на фейковый канал Wildberries в Telegram, чтобы похищать их аккаунты. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники предлагают подписаться якобы на Telegram-канал Wildberries для предпринимателей и на несуществующий сайт с доменом wildberriesworld.xyz.
Созданная мошенниками схема направлена на поставщиков. Если они введут свой номер телефона, то потеряют доступ к аккаунту, пояснили специалисты.
Также в МВД напомнили о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.
Ранее 16 декабря в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества в онлайн-играх.
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