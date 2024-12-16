Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram через фейковый канал WB

Мошенники начали предлагать пользователям подписаться на фейковый канал Wildberries в Telegram, чтобы похищать их аккаунты. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники предлагают подписаться якобы на Telegram-канал Wildberries для предпринимателей и на несуществующий сайт с доменом wildberriesworld.xyz.

Созданная мошенниками схема направлена на поставщиков. Если они введут свой номер телефона, то потеряют доступ к аккаунту, пояснили специалисты.

Также в МВД напомнили о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.

Ранее 16 декабря в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества в онлайн-играх.