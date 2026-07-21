Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам пройти престижную летнюю стажировку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники публикуют в соцсетях и на бесплатных площадках фальшивые вакансии, маскируясь под популярные карьерные порталы или HR-департаменты известных корпораций. Соискателям предлагают привлекательные условия: гибкий график, высокую оплату с первого дня и контракт по итогам лета», — отметили в пресс-службе.

Однако у подавшего документы студента затем выманивают данные под предлогом открытия зарплатной карты, прохождения платного онлайн-тестирования или покупки корпоративного софта.

В «Мошеловке» посоветовали проверять наличие программы стажировок или вакансии непосредственно на сайте организации или через ее службы поддержки.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать поддельные сайты и странички детских лагерей.