Мошенники начали создавать поддельные сайты и странички детских лагерей

Злоумышленники стали создавать фейковые сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Они заманивают россиян ценами в 2-3 раза ниже рыночных и после получения денег перестают выходить на связь, сообщил РИА «Новости» директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Он обратил внимание, что аферисты добавляют яркое оформление и поддельные отзывы. Они искусственно создают ажиотаж: пишут, что «мест почти не осталось» или «акция действует только сегодня», а также требуют перевести деньги на карту физического лица.

«После получения денег сайт или сообщество исчезает», — отметил Морев.

По его словам, мошенники также часто распространяют в соцсетях сообщения якобы от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе на льготную путевку в лагерь. Для этого они требуют перейти по фишинговой ссылке.

Ранее преступники начали обзванивать жильцов под видом старших по дому. Они просят предоставить личные данные под предлогом оформления документов для ЖКХ.