Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в аккаунтах «Госуслуг»

Кибермошенники начали использовать фальшивые документы на портале «Госуслуги» для обмана россиян. Об этом со ссылкой на заявления заместителя начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям МВД России Дениса Костина сообщило РИА «Новости» .

Преступники все более активно пользуются возможностью прикрепить документы на сайте и добавляют туда фейковые файлы, внутри которых содержится недостоверная информация. Таким способом аферисты пытаются оказать психологическое давление на потенциальную жертву и убедить в необходимости выполнить любые требования.

«Мошенники отрисовывают в программах какую-то доверенность несуществующую, создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевести куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас», — заявил Костин во время выступления на круглом столе «Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности».

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева подняла проблему вовлечения граждан в противоправные действия. По ее словам, в криминальные схемы чаще всего вовлекаются люди от 14 лет до 21 года.