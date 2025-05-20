«За права заемщиков»: люди от 14 лет до 21 года чаще других вовлекаются в мошеннические схемы

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева подняла проблему вовлечения граждан в противоправные действия, выступая в пресс-центре МИЦ «Известия» на мероприятии, посвященном защите населения от сетевого и телефонного мошенничества.

Она подчеркнула особую уязвимость молодежи в возрасте от 14 до 21 года, составляющих 60% случаев втягивания в криминальные схемы. Часто злоумышленники используют доверчивость и нехватку опыта молодых людей, предлагая им заработать легкие деньги через посреднические операции.

Еще один распространенный способ манипуляции гражданами — установка специальных устройств (сим-боксов), используемых для обхода блокировки SIM-карт и совершения мошеннических звонков. Около 30% пострадавших считали подобную деятельность законной, не осознавая последствий своего согласия на установку подобного оборудования.

Такая практика нарушает законодательство и влечет ответственность за пособничество в совершении преступлений. Подобные случаи показывают важность информированности общества о существующих видах мошенничества и мерах предосторожности.