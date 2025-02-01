Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков

Мошенники в России придумали новую схему обмана населения: они убеждают людей приобретать золотые слитки и отдавать им «на хранение». Об этом в Telegram-канале сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что мошенники звонят гражданам и убеждают их, что накопления в опасности. Но вместо перевода просят покупать инвестиционные монеты или золотые слитки.

«После этого жертве предлагают перевести деньги на „надежный счет“, передать золото курьеру либо продать в другом банке», — заявили в МВД.

В МВД напомнили, что никаких «безопасных счетов» не существует, а реальные банковские работники не просят клиентов приобретать золото.

Ранее экономист Мери Валишвили призвала установить ограничения на операции в онлайн-банке.