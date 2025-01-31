Экономист Валишвили призвала установить ограничения на операции в онлайн-банке

Мошеннические схемы с банковскими картами остаются одними из самых распространенных в России. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили поделилась с Life несколькими полезными советами по защите накоплений от мошенников.

Она призвала установить ограничения на операции в онлайн-банке. Можно задать лимит на сумму одной транзакции (например, 5000 рублей) или общую сумму трат за день, неделю или месяц (например, дневной лимит 3000 рублей). Если планируются крупные траты, временное снятие лимита на день совершения крупной покупки также может быть полезным.

Не менее важно активировать функцию совместных уведомлений. Эта услуга позволяет близким следить за вашими операциями и оперативно реагировать в случае подозрений. Особенно актуально для пожилых людей, которые часто становятся мишенью для мошенников.

Еще можно воспользоваться «периодом охлаждения». Данная мера вступила в силу в 2024 году и дает банкам право заморозить переводы на два дня, если получатель находится в «черном списке». Даже если клиент попытается ускорить операцию, он сможет завершить ее только после подтверждения.