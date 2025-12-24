Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с явкой в военкомат

Мошенники стали действовать под видом сотрудников военкомата, чтобы похитить личные данные. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

Представившиеся сотрудниками военкомата злоумышленники предлагают оформить пропуск на территорию режимного объекта и говорят о необходимости «оцифровать личные данные».

Под предлогом отправления повестки мошенник убеждает жертву продиктовать паспортные данные и СНИЛС, после чего прерывает разговор. В МВД призвали не сообщать неизвестным свои персональные данные.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб рассказала о новой преступной схеме с использованием игры «Тайный Санта». Мошенники предлагают своим жертвам возможность обменяться подарками или выиграть приз. В итоге они убеждают перевести деньги на сторонние счета или перейти по вредоносной ссылке, с помощью которой можно украсить персональную информацию.

Эксперт призвала проявлять осторожность и не участвовать в сомнительных акциях.