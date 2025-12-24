Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с явкой в военкомат
МВД: мошенники начали представляться сотрудниками военкомата
Мошенники стали действовать под видом сотрудников военкомата, чтобы похитить личные данные. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС.
Представившиеся сотрудниками военкомата злоумышленники предлагают оформить пропуск на территорию режимного объекта и говорят о необходимости «оцифровать личные данные».
Под предлогом отправления повестки мошенник убеждает жертву продиктовать паспортные данные и СНИЛС, после чего прерывает разговор. В МВД призвали не сообщать неизвестным свои персональные данные.
Ранее правозащитница Екатерина Дуб рассказала о новой преступной схеме с использованием игры «Тайный Санта». Мошенники предлагают своим жертвам возможность обменяться подарками или выиграть приз. В итоге они убеждают перевести деньги на сторонние счета или перейти по вредоносной ссылке, с помощью которой можно украсить персональную информацию.
Эксперт призвала проявлять осторожность и не участвовать в сомнительных акциях.